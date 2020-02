Marketing - Le 4e maillot du PSG fait un tabac dans le monde entier

Encore une bonne nouvelle pour le service marketing du Paris St-Germain. Le quatrième maillot du club de la capitale, créé en collaboration avec la marque Jordan et dévoilé le 23 janvier dernier à l'occasion du match de NBA entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks à Paris, fait déjà un carton. D'après L'Equipe, il s'agit du produit le plus vendu sur le site mondial Nike.com, toutes catégories confondues, sur la semaine qui a suivi sa sortie.

Une belle performance qui s'ajoute à celles réalisées en boutiques, à Paris, où 6 400 maillots ont été écoulés. D'après une source du club, une rupture de stock est attendue d'ici à la fin du mois !