Médias - Dugarry répond à ses détracteurs

Alors qu'il animé sa dernière émission sur RMC hier soir (Team Duga), Christophe Dugarry a eu l'occasion de répondre aux nombreuses de ses critiques. Interrogé par L'Equipe, le champion du monde 1998 se livre sans filtre sur ses prises de position, ses clashs, mais aussi sur la difficulté de tenir une quotidienne de radio durant deux heures.

"Je peux comprendre les critiques", indique l'ancien joueur du Barça. "J'étais plus exposé et donc forcément plus clivant. Il fallait faire quoi pendant ma quotidienne ? Être lisse pendant deux heures ? Je ne sais pas faire. En me donnant autant de temps de parole, il allait forcément y avoir des choses un peu plus dures, des opinions plus fortes qu'en répondant à une question d'un présentateur sur un sujet assez rapide. À Canal+, cela ne m'a pas empêché de me chauffer avec certains comme Raymond Domenech ou Noël Le Graët. Sur RMC, il y a beaucoup plus de clashs, de buzz, ce côté grande gueule. Quand je vois que Luis Fernandez a tenu treize ans à ce poste à la radio... Bravo à lui !"