Mediapro - La LFP saisit le tribunal de commerce de Paris

Le conflit entre la Ligue de Football Professionnel et Mediapro ne cesse de se compliquer. Après le refus de la part du diffuseur de payer ses traites du mois d'octobre et sa volonté de renégocier le montant des droits télévisuels des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, la LFP essaye tant bien que mal de se sortir de cette situation.

Dorénavant, cette histoire va se régler devant la justice. En effet, après une mise en demeure en début de semaine, la Ligue a maintenant saisi le tribunal de commerce de Paris afin d'obliger Joye Media SL, la société qui possède le groupe Mediapro, de payer les montants sur lesquels s'étaient mis Didier Quillot et Jaume Roures à l'époque de la vente des droits. Le groupe espagnol doit verser plus de 800 millions d'euros par saison à la LFP.