Mediapro/Droits TV - La LFP pourrait être endettée de près de 500 millions d'euros d'ici décembre

D'après L'Equipe, la LFP a contracté un prêt de 120 millions d'euros pour compenser l'absence de paiement de Mediapro.

C'est la soupe à la grimace du côté de la Ligue de Football Professionnel. Après s'être félicitée d'avoir signé un contrat en or massif pour les droits TV avec Mediapro, à plus de 800 millions d'euros annuel, la LFP doit maintenant faire face au refus de paiement du groupe sino-espagnol. En effet, alors qu'il devait régler une facture de 172 millions d'euros au début du mois, le diffuseur de la L1 ne veut plus payer et Jaume Roures, le patron, a clairement annoncé sa volonté de renégocier le contrat à la baisse, coronavirus oblige.

La Ligue, de son côté, ne veut pas mettre les clubs en péril, eux qui attendent le premier versement dans les prochains jours. Ainsi, d'après L'Equipe, l'instance a contracté un prêt de 120 millions d'euros pour régler la note. Cet argent proviendrait d'une banque étrangère mais le CA de la LFP doit encore valider cette pratique ce jeudi matin, avant de passer par le vote de l'AG la semaine prochaine. Les 50 millions de différence, entre le prêt et la facture initialement préparée, seront apportés par la Ligue directement, via ses fonds propres.

Prévoyante, la LFP s'est aussi assurée d'un nouvel emprunt au mois de décembre si Mediapro venait à ne pas payer, non plus, la facture. Du même montant environ. Si on comptabilise ces deux prêts, en ajoutant aussi celui contracté il y a quelques mois pour contrer le coronavirus, la Ligue pourrait être endettée de 464,5 millions d'euros. Le foot français croule sous les emprunts.