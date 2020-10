Mediapro - Gourcuff et Galtier inquiet par la situation

Christian Gourcuff et Christophe Galtier étaient tous les deux présents aujourd'hui pour la traditionnelle conférence de presse d'avant match. À 48 heures d'une 7ème journée de Ligue 1 importante pour Lille et Nantes qui participeront chacun à un derby, les deux entraineurs ont livré leur inquiétude au sujet des droits télévisuels. En effet, depuis plusieurs jours Mediapro, le diffuseur principal de la Ligue 1, refuse de payer ses traites du mois d'octobre et demande la renégociation de son contrat avec la ligue. Une catastrophe pour les clubs français pour qui les droits TV représentent une grande part de leurs revenus.

"Personnellement, la situation m'inquiète. Après, il faut être très mesuré. Je crois que la première des choses, c'est de faire confiance à nos instances, à l'instance, à la Ligue, à son nouveau président qui est aussi un spécialiste des droits TV. (...) Je suis dans une mauvaise position parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. En revanche, ce que tout le monde sait, c'est que quelqu'un a acheté les droits et il n'a aujourd'hui pas les moyens de les payer, c'est tout. Ou du moins, qu'il ne veut pas les payer" s'est alarmé l'entraineur du LOSC. Christian Gourcuff quant à lui est moins surpris que son homologue. "Début août, j’ai une connaissance dans le milieu de l’audiovisuel qui m’avait dit que ça n’irait pas au-delà de Noël et même avant. (...) Je crois beaucoup à la morale et à l’éthique et il y avait déjà des choses qui n’allaient pas. Il n’y avait pas eu d’anticipation. Le premier jour on jouait à Bordeaux, il fallait encore voir comment s’abonner, c’était compliqué." a déclaré le breton.