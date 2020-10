Mediapro - Jaume Roures révèle le nombre d'abonnés à Téléfoot

Décidément, les débuts du groupe Mediapro en France sont sérieusement compliqués. Alors que le groupe espagnol est en pleine tourmente médiatique et judiciaire à cause de son refus de payer l'échéance du mois d'octobre à la LFP, Jaume Roures a tenté de calmer le jeu. "Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas de solutions, j’ai confiance dans la Ligue, et je pense que le lien de confiance n’est pas irrémédiablement rompu. Ce n’est pas la première crise économique que connaît le foot français" a essayé de rassurer l'homme d'affaires. Malheureusement, au delà du fait que le média catalan ne respecte pas ses engagements financiers, le lancement de la chaine Téléfoot n'est pour le moment pas un grand succès.

"Nous sommes aux alentours de 600 000 abonnés. Jamais nous n'avons dit que nous voulions être à 3 millions d'abonnés dès la première année, parce que c'est un projet à 4 ans. On ne pouvait aspirer à ça à aucun moment. Tout ce bruit n'est pas bon. On ne peut pas tout contrôler; mais je suis venu pour assurer que Téléfoot va continuer" a annoncé Jaume Roures.