Médias - '25 euros par mois, un prix très correct', estime le le patron de Mediapro

Diffuseur de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, Mediapro sera disponible au tarif de 25 euros/mois. Un prix d'abonnement "très correct", selon le patron du groupe espagnol, Jaume Roures, qui s'est confié sur le sujet chez nos confrères du quotidien L'Equipe. "Un prix très correct. (...) C'est le meilleur prix qu'il y a eu sur le marché français, surtout par rapport à Canal...", a-t-il indiqué, avec un petit tacle pour la chaîne cryptée.

Par ailleurs, le patron de Mediapro est également revenu sur l'objectif fixé du nombre d'abonnés, à savoir atteindre à terme la bagatelle de 3,5 millions de personnes : "On n'a pas pensé que l'on aurait 3,5 millions d'abonnés le premier jour. Mais on les aura. À la fin de la première saison ou au début de la deuxième. Et quand on aura atteint nos objectifs en termes d'abonnés, on pourra proposer un meilleur prix", a-t-il précisé.