Médias - Accord entre Mediapro et SFR pour la diffusion de Téléfoot et des Coupes d'Europe

Mediapro a annoncé avoir conclu un accord, pour sa chaîne Téléfoot, avec le groupe Altice (SFR et RMC Sport) de 2020 à 2024. Les compétitions européennes seront incluses dans cet accord jusqu'en 2021.

La chaîne Téléfoot, nouveau diffuseur majeur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, sera distribuée sur les box de l’opérateur SFR sur la période 2020-2024, ont annoncé conjointement Mediapro et Altice, maison-mère de SFR et RMC Sport. Les deux groupes ont aussi scellé une co-diffusion de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Supercoupe d'Europe sur la saison 2020-2021.

Concrètement, les abonnés de l’opérateur SFR pourront avoir accès à un abonnement groupé RMC Sport-Téléfoot pour 25,90 euros par mois (sans engagement, le prix sera de 29€90). Selon L'Equipe, l'UEFA aurait donné son autorisation à cet accord, qui aura coûté environ 175 millions d'euros à Mediapro pour acquérir la moitié des droits détenus par Altice.

Les négociations avec les autres opérateurs télécoms (Orange, Bouygues Télécom, Free) se poursuivent et sont plus ou moins avancées. Toujours selon le quotidien sportif, Bouygues Télécom et Mediapro se rapprocheraient sensiblement d'un accord de distribution. Les discussions avec la chaîne cryptée Canal +, en revanche, sont à l'arrêt.