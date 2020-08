Médias - Amazon en dit plus sur sa série sur le PSG

La plateforme Amazon Prime avait annoncé, en mars dernier, qu'une série documentaire pour les 50 ans du PSG allait être diffusée. Intitulée "Ici c'est Paris - 50 ans de passion", elle sera composée de quatre épisodes. Le premier, "Tout près des étoiles", retracera le parcours du club de la capitale lors de cette édition de la Ligue des champions "grâce aux accès sans précédent dont ont bénéficié les équipes de tournage" a expliqué Amazon à L'Équipe. Il sortira le 15 septembre prochain sur Amazon Prime Video en France et deux mois plus tard dans le reste du monde (sauf en Chine et Moyen-Orient).

Fluctuat nec mergitur.



Revivez la saison du @PSG_inside avec "Tout près des étoiles", 1er épisode spécial de notre série documentaire à venir 'Ici c'est Paris - 50 ans de passion'.



À découvrir le 15 septembre sur Prime Video. pic.twitter.com/YT2EsnGI16 — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 26, 2020