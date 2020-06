Médias - Amazon va diffuser des matchs de Premier League en clair

Amazon Prime détient les droits de diffusion de 20 matchs de Premier League de 2019 à 2022. Cette saison, le géant américain en a déjà diffusé 16, dont ceux du mythique Boxing Day. Et pour les 4 dernières rencontres restantes, le groupe a décidé de réaliser un beau geste. En effet, la fin de saison étant à huis clos, les rencontres seront diffusées en clair dans toute l’Angleterre. Ainsi, les fans privés de stade, pourront regarder ces rencontres, sans avoir besoin de souscrire à un abonnement. L'information a été révélée par plusieurs journalistes, dont Martyn Ziegler, rédacteur en chef pour le journal The Times.

La BBC, également détentrice des droits pour certaines rencontres, avait récemment annoncé offrir la possibilité aux supporters de suivre les affiches gratuitement. Quant aux matchs restants diffusés sur Sky Sports et BT Sport, ils ne devraient, pour le moment, pas être accessibles gratuitement. La Premier League sera de retour le 17 juin, avec au programme un choc entre Manchester City et Arsenal (20h45), et la rencontre Aston Villa-Sheffield United qui aura lieu en même temps.