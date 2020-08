Médias - Andoni Zubizarreta devient consultant sur Téléfoot

Téléfoot, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, a dévoilé ce mardi les différents programmes ainsi que les journalistes et consultants qui interviendront. Parmi eux, il y a un certain Andoni Zubizarreta. L'ancien directeur sportif de l'OM sera présent notamment lors des soirées de Ligue des Champions et de Ligue 1. Trois mois après son départ de Marseille, l'Espagnol a donc trouvé un point de chute dans un tout nouveau domaine.

🏆 Champion d'Europe 1992 avec le Barça, Andoni Zubizaretta (126 sélections espagnoles) sera le consultant-expert de la @ChampionsLeague pour #TelefootLaChaine pic.twitter.com/99X5eJFjcf — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) August 18, 2020