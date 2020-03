Médias - Canal + et beIN Sports vont rediffuser des anciens matches de L1 et L2

Voilà une bonne nouvelle pour les passionnés de football, privés de matches depuis plusieurs semaines par l'épidémie de coronavirus. Selon le quotidien Le Parisien, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a fait un geste envers ses diffuseurs, Canal + et beIN Sports, qui ont été autorisés de rediffuser largement des anciennes rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Toujours selon le média francilien, la Ligue a autorisé les chaînes à utiliser gratuitement et sous différentes formes tous les matches des deux championnats français des dix dernières saisons. Une décision vivement saluée par Florent Houzot, le directeur de la rédaction de beIN Sports, qui a remercié la LFP via son compte Twitter.

C’est une très bonne nouvelle pour les fans de la @Ligue1Conforama et @DominosLigue2 merci à la @lfp d’avoir répondu favorablement à notre demande 😉 rediffusion à partir de ce week-end sur @beinsports_FR https://t.co/Fo51IoaHC0 — Florent Houzot (@florenthouzot) March 19, 2020