Médias - Canal + prolonge également Eric Carrière

Dans les petits papiers de Dijon pour occuper le poste de directeur sportif, Eric Carrière avait récemment refusé la proposition dijonnaise. Et pour cause, le consultant a prolongé son contrat avec Canal + pour trois saisons supplémentaires. Il a lui-même annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce samedi. "Trois ans de plus avec la même équipe et déjà dix ans avec le même maillot !" a notamment écrit celui qui avait rejoint la chaîne cryptée en 2010. Après Habib Beye, c'est donc à Eric Carrière de poursuivre l'aventure avec C+.

3 ans de plus avec la même équipe 😉 et déjà 10 ans avec le même maillot ! Merci pour votre confiance @canalplus @CanalFootClub @maxsaada @gbviret @TCheleman @didierlahaye Prenez soin de vous et à bientôt @Ligue1Conforama ⚽️ pic.twitter.com/AP4J89Xswn — Eric Carrière (@carriere_eric) May 2, 2020