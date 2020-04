Médias - Canal+ résilie son contrat avec la LFP pour les droits TV 2019/2020 !

Selon les informations de L'Equipe, Canal+ a décidé de rompre son contrat des droits TV avec la LFP pour la saison 2019-2020. Maxime Saada, le président du groupe de la chaine cryptée, a rédigé un courrier adressé à Didier Quillot, directeur général exécutif de la LFP, pour lui annoncer la nouvelle. Toujours d'après nos confrères, cette décision était visiblement attendue puisque Canal+ avait préparé le terrain il y a une semaine en signant un avenant à son contrat, de 37 millions d'euros. Lors de ses négociations, C+ avait indiqué qu'il n'effectuera aucun versement complémentaire "si les Championnats de L1-L2 2019-2020 ne reprenaient pas".

Forcément, cette décision est en lien avec l'annonce du gouvernement survenue mardi, qui a préconisé l'arrêt des championnats professionnels. La LFP, de son côté, aurait déjà tranché pour constituer du classement final, signe de plus que la saison ne reprendra pas. Au total, Canal+ et beIN Sports, l'autre diffuseur de la L1 et de la L2, devaient encore verser 243 millions d'euros d'ici la fin de la saison à la LFP pour les droits TV. Et ce sont les gros clubs de L1 qui vont être pénalisés.