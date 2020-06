Médias - Ce que TF1 va récupérer grâce à l'accord avec Mediapro

Mardi, TF1 et Mediapro ont indiqué avoir trouvé un accord pour la création d'une chaîne Téléfoot, qui permettra au groupe espagnol de diffuser les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 dont il a acheté les droits pour la période 2020-2024 (environ 80% des matchs). En cédant sa licence de marque Téléfoot, du nom de son célèbre magazine dominical, la première chaîne assure à sa rédaction des sports du travail pour quatre ans. Le duo Margotton-Lizarazu, par exemple, sera aux commentaires des dix plus grosses affiches de la saison de L1.

Elle s'offre aussi un revenu conséquent, et non négligeable vu la période de crise actuelle. En effet, d'après L'Equipe, ce sont pas moins de 5 millions d'euros qui seront payés, chaque année, par Mediapro à TF1 pour se servir de la marque Téléfoot pour sa nouvelle chaîne.