Médias - Comment suivre la L1 à la télé en 2020-2021 ?

Avec l'arrivée de Mediapro dans le paysage audiovisuel français, la diffusion des matchs de Ligue 1 va être bouleversée. En effet, en plus des chaînes télé, les horaires des matchs ont également été bouleversés...

Fini les aller-retour entre beIN Sports et Canal+ pour suivre la Ligue 1, il faudra désormais se rendre la majeure partie du temps sur Téléfoot, la nouvelle chaine créée par Mediapro, ainsi que sur Canal+. En effet, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, qui a les droits pour huit des dix matchs de chaque journée de 2020 à 2024, va devenir la chaine référence pour les amoureux du championnat de France.

Comme ces dernières saisons, le premier match d'une journée de L1 débutera, toujours, le vendredi soir à 21h00. Toutefois, ce n'est plus Canal+ qui a les droits pour ce match puisqu'il sera diffusé sur Téléfoot, la chaine de Mediapro. Le samedi, il n’y aura plus que deux matchs de Ligue 1 à regarder, contre 5 ces dernières saisons. À 17h00, le deuxième des match premium aura lieu sur les antennes de Mediapro. Enfin, à 21h00, il y aura l'un des deux seuls matchs de Canal+.

Avec un match le vendredi et deux le samedi, le dimanche sera chargé avec les 7 autres matchs ! On commencera la journée très tôt avec la première affiche à 13h sur Mediapro, suivi du multiplex de 4 matchs à 15h00 toujours chez le même diffuseur. A 17h00, Canal+ diffusera son deuxième et dernier match de la journée de L1. Enfin, à 21h00, en prime-time, la clôture de la Ligue 1 se fera sur Mediapro ! Pour rappel, le duo Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu officiera 10 fois sur les antennes de Téléfoot pour les plus grosses affiches du championnat...

