Médias - Consultants, commentateurs, animateurs... Le casting de Téléfoot prend forme !

Nos confrères de L'Equipe ont dévoilé, ce mercredi, une bonne partie du casting de Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro. Et beaucoup de noms sont familiers...

Après avoir frappé un grand coup en s'associant avec TF1 pour récupérer le nom Téléfoot, Mediapro travaille, en coulisses, pour constituer son équipe de journalistes et commentateurs pour animer la nouvelle chaîne de foot en France. Et nos confrères de L'Equipe ont dévoilé une bonne partie du casting du détenteur des droits TV de la L1 de 2020 à 2024.

Ainsi, plusieurs journalistes de beIN Sports devraient rejoindre Téléfoot cet été, comme Smaïl Bouabdellah, Thibault Le Rol et Anne-Laure Bonnet. La présentatrice, qui s'occupe actuellement du Club Europe sur beIN, devrait être à l'animation du grand magazine du dimanche soir, retraçant la journée de Ligue 1. Marina Lorenzo, présente sur le groupe Canal+, devrait aussi débarquer chez Téléfoot pour s'occuper de la "tranche quotidienne du midi", en direct avec les clubs. Thibaut Le Rol, de son côté, dirigera une émission en access (18h-20h). Pierre Nigay, qui officie sur la chaine L'Equipe, rejoindra aussi les rangs du groupe espagnol. Il sera en charge d'une quotidienne de deuxième partie de soirée. Canal, beIN, L'Equipe... Les principaux médias sportifs se font piller et RMC ne va pas y échapper... En effet, Julien Momont et Saber Desfarges devraient aussi être transférer sur Téléfoot.

Au rayon des commentateurs, Julien Brun, de beIN Sports, rejoindra aussi la nouvelle chaîne, tout comme Éric Huet et Luigi Colange, de la maison RMC Sport. Les noms des consultants commencent aussi à fuiter, comme Franck Sauzée, non retenu par Canal+. Benoît Cheyrou, qui a été entendu sur RMC Sport cette saison, fait partie des pistes mais les négociations sont encore en cours. Des accords de principe ont également été signés avec Mathieu Bodmer, Florent Balmont et Benjamin Nivet. Fabrice Abriel pourrait aussi rejoindre la nouvelle chaîne. Enfin, les noms de Mickaël Ciani et Jérémie Bréchet ont été évoqués...