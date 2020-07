Médias - De la Ligue des Champions sur Téléfoot à la rentrée ?

La nouvelle chaîne de Mediapro, Téléfoot, diffusera chaque week-end huit matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Selon Les Echos, un accord de co-diffusion et de distribution des matchs de coupes d'Europe (Ligue des champions et Europa League) devrait être conclu entre le groupe Altice, détenteur de RMC Sport et de SFR, et Téléfoot.

Cet accord permettrait au groupe Mediapro, dirigé par Jaume Roures, d'attirer de nombreux fans de foot mais aussi de justifier le prix de l'abonnement. Avec les coupes d'Europe, il serait de 29,99€ par mois ou 25,99€ par mois avec un an d'engagement. Pour le groupe Altice, cette entente lui permettrait de diminuer les frais (350M€) pour sa dernière année de diffusion de la C1. A partir de la saison 2021-2022 et jusqu'en 2024, ce sont Canal + et BeIN Sport qui diffuseront les matchs de coupes d'Europe.