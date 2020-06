Médias - Des matchs en clair sur TF1 ? Le directeur des sports de TF1 répond

François Pellissier, le directeur des sports de TF1, a donné de nombreux détails concernant son partenariat avec Mediapro pour L'Equipe. Le dirigeant, qui vient de signer un contrat de quatre ans renouvelable avec le groupe espagnol, regrette de ne pas pouvoir acheter des extraits de matchs pour son émission dominicale sur TF1.

"Non. On n'aura pas accès aux extraits de matches puisqu'il n'y a pas de sous-licence d'extraits dans l'accord entre Mediapro et la Ligue de football professionnel (LFP). Mais je le regrette ! C'est dommage que Téléfoot ne puisse pas bénéficier d'extraits, même de 2 à 3 minutes, de la L1. J'espère qu'un jour cette situation changera et que les ayants droit accepteront qu'on puisse acheter quelques minutes d'extraits" explique-t-il. De même pour les matchs en clair : "Ils n'ont pas le droit de sous-licencier une partie de leurs lots. C'était donc impossible".