Médias - Habib Beye espère devenir entraîneur 'dans deux ans'

Consultant sur Canal + depuis 2013, Habib Beye vient de prolonger son contrat de trois saisons. Très apprécié des spectateurs, il n'a jamais caché son ambition de devenir un jour entraîneur. Lors d'un entretien avec L'Equipe, l'ex-international sénégalais a apporté plus de détails sur ce projet. Il déclare ainsi avoir "l’objectif bien précis d’entraîner dans deux ans".

En tant que joueur, Beye avait, d'après ses anciens coéquipiers, déjà les qualités requises pour être un bon technicien. Toujours dans les colonnes de nos confrères, Johnny Ecker le qualifie de "leader de vestiaire" lors de son passage à l'OM (2003-2007). "Même s'il y avait Didier (Drogba) et d'autres, il prenait constamment la parole avant les matchs pour motiver le groupe" raconte-t-il. D'ailleurs, il a "commencé à passer ses diplômes de coach". D'un point de vue personnel, l'ancien latéral droit "se considère comme un joueur valeureux, déterminé et obsédé par le jeu, un peu à l’image du coach (qu'il sera) plus tard".