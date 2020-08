Médias - Julien Brun rejoint (aussi) Téléfoot

Après Smaïl Bouabdellah, Thibault Le Rol et Anne-Laure Bonnet, un autre journaliste de BeIN Sports rejoint Téléfoot. Il s'agit de Julien Brun, qui a officialisé la nouvelle via son compte Twitter hier. Pour rappel, la chaîne tout juste créée par Mediapro diffusera huit matchs sur dix lors de chaque journée de Ligue 1, à partir de la saison 2020-2021.

Nouvelle aventure à venir.



Merci à @beinsports_FR et ses équipes pour ces belles et riches années.



RV très vite pour un super défi professionnel et humain avec @telefoot_chaine ! 📺 ⚽️