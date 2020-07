Médias - L'Arabie Saoudite coupe la diffusion de BeIN Sports !

La guerre froide que se livrent le Qatar et l'Arabite Saoudite a des répercussions sur l'univers des médias sportifs. Il est évidemment question, ici, de BeIN Sports, et du conflit qui l'oppose à BeoutQ, qui émet illégalement le signal de la chaîne qatarie en Arabie Saoudite. Nouvel épisode ce mardi, où l'autorité de la concurrence saoudienne a décidé de faire stopper la diffusion de BeIN Sports dans le pays. Elle reproche à la chaîne d'avoir abusé de son monopole en éteignant la concurrence. Une amende de plus de 2 millions d'euros a également été infligée au groupe qatari. Celui-ci n'a pas tardé à réagir, via un communiqué dans lequel il fustige une sanction "absurde", qui lui interdit "de regrouper ses droits de la même manière que les diffuseurs de sports et de divertissement du monde entier le font".

BeIN Sports en profite aussi pour rappeler l'implication illégale de BeoutQ. "Nous notons également que la chaîne pirate parrainée par l'État saoudien, BeoutQ, a regroupé les droits et supprimé la concurrence pendant près de trois ans. Pourtant, la seule mesure que les autorités saoudiennes ont prise est d'empêcher délibérément la FIFA, l'UEFA, la Premier League et d'autres de prendre des mesures juridiques à neuf reprises - en violation totale des règles de l'OMC."