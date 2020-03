Médias - L'Equipe 21 va rediffuser 'les matches de légende' des Bleus

Comme relaté hier après-midi dans notre média, Canal + et beIN Sports ont été autorisés par la Ligue de Football Professionnel de rediffuser largement et gratuitement des anciennes rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 des dix dernières saisons. Une bonne nouvelle suivie d'une autre puisque L'Equipe 21 vient d'annoncer qu'elle diffusera à compter du mardi 24 mars (20h30) les plus grandes rencontres de l'équipe de France de football en Coupe du Monde.

LES "MATCHES DE LÉGENDES" DES BLEUS DIFFUSÉS SUR L'EQUIPE 21

Mardi 24 mars à 20h30 : France - RFA (Coupe du Monde 1982)

Mercredi 25 mars à 20h30 : Brésil - France (Coupe du Monde 1986)

Mardi 31 mars à 20h30 : France-Argentine (Coupe du Monde 2018)

Mercredi 1er avril à 20h30 : France - Uruguay (Coupe du Monde 2018)

Mardi 7 avril à 20h30 : France-Belgique (Coupe du Monde 2018)

Mercredi 8 avril à 20h30 : France-Croatie (Coupe du Monde 2018)