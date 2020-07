Médias - La chaîne Téléfoot diffusée sur Facebook ?

Après l'annonce de la date de lancement de la chaîne Telefoot lors d'une conférence de presse, Jaume Jaures, le dirigeant de Media Pro, a également expliqué que des accords avec des distributeurs plus modernes pourraient êtres conclus . "Nous ne voulons pas nous cantonner au périmètre traditionnel de la distribution", a-t-il prévenu. "On ne va pas annoncer tout de suite un accord avec Facebook. Mais on va prochainement annoncer des accords avec des distributeurs qui ne sont pas des acteurs classiques du marché".