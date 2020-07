Médias - La date de lancement de la chaîne Téléfoot dévoilée

Jaume Roures, le dirigeant de Media Pro, a annoncé à l'occasion d'une conférence de presse que la nouvelle chaîne du groupe, Téléfoot, sera officiellement lancée le lundi 17 août. Pour rappel, la chaîne diffusera huit matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour chaque journée de championnat.

Mais aussi, suite à un accord entre Altice et Mediapro, il sera également possible de suivre la Ligue des Champions ainsi que la Ligue Europa sur Téléfoot. Comme annoncé, pour s'abonner à la chaîne, il faudra compter 25,90 euros par mois avec un engagement d'un an, ou bien 29,90 euros par mois sans engagement. Des tarifs qui, selon Roures, sont les "meilleurs sur le marché pas seulement en France mais aussi en Europe".