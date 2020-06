Médias - La LFP réagit à la création de la chaîne Téléfoot

Ce matin, TF1 et Mediapro ont annoncé un accord pour créer la chaîne Téléfoot, qui diffusera les matchs de Ligue 1 achetés par le diffuseur espagnol. Visiblement, cette alliance a de quoi satisfaire Didier Quillot, le directeur général de la LFP, qui s'est exprimé auprès de la LFP.

"Grâce à cette alliance entre Mediapro et TF1, le football professionnel va pouvoir bénéficier d'une grande marque historique, qui a par ailleurs réussi son déploiement digital auprès des jeunes, et du duo de commentateurs préféré des Français. Suite à cet accord, la Ligue 1 disposera de deux partenaires très professionnels et très solides, Canal+, partenaire historique de la LFP, et l'alliance Mediapro/TF1" a déclaré Quillot. Pour rappel, le duo de commentateurs de TF1 Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu officiera aussi sur Téléfoot pour les matchs de L1.