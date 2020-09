Médias - La P.League perd un très gros contrat de droits tv

Ce jeudi, la Premier League a annoncé, via un communiqué, que son deuxième plus gros contrat de droits télé à l'international était résilié. La chaîne chinoise PPTV, à qui il restait encore deux saisons à diffuser, n'aura donc plus d'images de la P.League à compter de cette saison. Initialement, la Ligue et le diffuseur étaient tombés d'accord pour un contrat de 3 ans à 233 millions de dollars par saison (197 millions d'euros) jusqu'en 2022. Mais avec la crise économique liée au coronavirus, la chaîne n'a pas respecté son échéance de paiement, fixée au mois de mars dernier, afin de renégocier le montant. Finalement, PPTV a perdu les droits de la P.League.