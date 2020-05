Médias - Le CFC relancé dès le 17 mai ?

Pour tous les fans et supporters de football, ce contexte épidémique et cette période de confinement rime avec disette. En plus de l'annulation des matchs, de nombreuses émissions de télévision ne pouvaient plus être tournées et ont donc été déprogrammées. Selon les informations de nos confrères de L'Equipe, le "Canal Football Club", l'une des émissions phares de la chaîne Canal + devrait néanmoins reprendre à partir du 17 mai.

L'émission dominicale devrait néanmoins être tournée sans public mais en direct. A noter que Pierre Ménés, l'un des chroniqueurs du CFC devrait lui intervenir depuis son domicile, lui qui avait annoncé il y a quelques semaines sa sortie de l'hôpital après avoir contracté le coronavirus.