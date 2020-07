Médias - Le message clair de Jaume Roures en cas de nouvel d'arrêt de la Ligue 1

La date de lancement de la chaîne Téléfoot a été dévoilée hier par Jaume Roures, le patron de Mediapro. Ce sera le lundi 17 août. Le prix de l'abonnement est fixé à 25,90€ par mois. Dans un entretien pour Le Parisien, Roures a annoncé que les abonnés n'auront pas à payer si la Ligue 1 était de nouveau arrêtée. "On ne va pas demander de l'argent à nos abonnés si les rencontres sont mises en stand-by par la crise sanitaire. S'il n'y a pas de foot, on ne va pas faire payer", a-t-il assuré. "Ça marche aussi pour nous. On est une chaîne de foot, et on ne paiera pas non plus si les matchs sont arrêtés. Mais j'espère qu'on n'arrivera pas à cette situation."