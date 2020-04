Médias - Le patron de Mediapro : 'Cette crise va toucher le prix des droits TV'

Jaume Roures, le dirigeant de Mediapro, a évoqué l'impact de la crise économique sur les droits TV...

Le patron de Mediapro, Jaume Roures, a de nouveau profité d'une interview pour faire passer ses messages. Interrogé par l'AFP, le dirigeant du futur diffuseur de la Ligue 1, sur la période 2020-2024, assure que "tout le monde du sport est en train de changer", que ce soit au niveau des salaires mais aussi des droits TV...

"Et cette crise va toucher le prix des droits (télévisés) d'une façon ou d'une autre. De la même manière, le fait de payer des joueurs des centaines de millions d'euros, ce sera terminé. D'abord parce que les clubs n'auront plus les moyens, et puis parce que les banques ne prêteront pas d'argent aux clubs avec la même facilité qu'avant. Tout cela va changer et je crois que c'est très positif au niveau social. Moi, je n'étais pas d'accord avec le fait de payer 140, 160 millions d'euros pour avoir un joueur de foot" explique celui qui a décidé de miser 780 millions d'euros pour les droits de la L1 de 2020 à 2024.

Selon lui, les droits TV devraient diminuer lors des prochaines négociations pour les droits TV. "Le niveau des droits, de manière générale, était arrivé à son maximum. De la même façon que je disais que le montant des transferts sera touché, il est évident que les droits TV seront aussi affectés. Je ne sais pas à quel niveau, ça dépendra de l'effort que la Ligue fera pour maintenir la qualité (des matches)". Cela ne remet pas son engagement en question mais il y aura "des questions qui vont se poser dans le futur" pour les futures négociations.