Médias - Le Président de Mediapro annonce qu'il veut renégocier les droits TV pour la L1 et L2 !

Le président de Mediapro Jaume Roures a réagi dans les colonnes de L'Equipe à l'information concernant le retard de paiement pour les droits TV. S'il a pris la parole, l'Espagnol n'a pas voulu rassurer les clubs de L1, bien au contraire. En effet, Jaume Roures a clairement fait comprendre qu'il souhait renégocier l'accord des droits TV pour cette saison 2020/21. Pour rappel, le groupe sino-espagnol doit verser plus de 800 millions d'euros par an.

"Nous avons demandé à parler du contrat de cette saison à cause du Covid-19. Il est évident que le Covid touche beaucoup d'aspects de l'exploitation des droits. On veut parler de ça. Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par le Covid-19, tout le monde le sait car tout le monde souffre. On ne remet pas en cause le projet en tant que tel. Mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s'est effondrée... Ce sont des choses que tout le monde connaît" explique-t-il, avant de poursuivre. "On n'a pas un montant concret. On veut renégocier le prix. On a demandé d'établir un calendrier pour mener à terme cette négociation qui ne va pas être publique... La Ligue a elle-même demandé au gouvernement de compenser ses pertes à cause du Covid... On est dans cette dynamique."