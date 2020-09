Médias - MadeInFoot lance ses podcasts !

Après avoir lancé sa chaîne youtube il y a quelques mois, MadeInFOOT s'attaque désormais aux podcasts ! La rédaction, désireuse d'offrir de plus en plus de contenus différents et exclusifs, vous donne désormais rendez-vous sur Spotify et Deezer, en attendant l'arrivée sur Apple Podcast et Google Podcast dans les prochains jours.

Plein de nouvelles choses sont au programme : un JT régulier pour être tenu au courant des dernières informations foot à l'heure du déjeuner, mais aussi des émissions spéciales à retrouver très prochainement, notamment sur la Ligue 1 !