Médias - Mathieu Valbuena devient consultant chez RMC !

À 35 ans, Mathieu Valbuena a réalisé une très belle saison avec l'Olympiakos où il a délivré 23 passes décisives et inscrit 9 buts en 41 matches toutes compétitions confondues. Désormais, en plus de sa carrière de footballeur, l'ancien joueur de l'OM et de l'OL "interviendra régulièrement" à l'antenne de RMC, dans la nouvelle émission intitulée "Top of the foot" (du lundi au jeudi entre 18h et 21h), aux côtés de Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre.

🚨 Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) débarque sur RMC à la rentrée !



📻 Dès lundi, le champion de France 2010 interviendra régulièrement dans @topofthefoot aux côtés de @mohamedbouhafsi et @jltourre



🤝 Bienvenue dans la bande et à lundi, Mathieu — RMC Sport (@RMCsport) August 21, 2020