Médias - Mathieu Valbuena devrait rejoindre RMC

Après Adil Rami, un autre joueur français en activité va rejoindre les rangs de RMC et RMC Sport. D'après L'Equipe Mathieu Valbuena (35 ans) devrait devenir à partir de la fin août un intervenant régulier de l'émission "Top of the foot", animée par Jean-Louis Tourre et Mohamed Bouhafsi, amenée à remplacer "Team Duga" dans la grille des programmes. Le milieu de l'Olympiakos (Grèce) y retrouverait donc aussi son ancien partenaire en équipe de France, qui est lui libre depuis son départ du FC Sotchi (Russie) et à la recherche d'un club.