Médias - Mediapro prêt à racheter les droits de la LDC à SFR

Alors que Jaume Rores, le PDG de Mediapro, s’était insurgé contre l’attribution des droits de diffusion de la Ligue des Champions à Canal +, beIN Sports et TF1 pour les saisons 2021-2024, il est finalement revenu sur ses propos prononcés dans le feu de la colère. Le groupe, qui a obtenu les droits de retransmission des quatre prochaines saisons de Ligue 1, se verrait bien tenter d’acheter la dernière année de contrat de SFR en tant que diffuseur des matchs de LDC.

Interrogé à Paris en marge de l'Assemblée générale de la Ligue où Mediapro devait présenter plus précisément son projet sur la Ligue 1, l’Espagnol s’est voulu prudent : "Nous discutons avec SFR pour la Ligue des champions. Si je peux trouver un accord raisonnable avec eux, on le fera. Oui, mais ce sera la dernière saison, peut-être arriverons-nous à un accord. En tout cas, on parle avec eux. Mais je ne crois pas qu'on soit les seuls à discuter avec SFR". Cela pourrait être un moyen de lancer la chaîne à la rentrée. Néanmoins, ce coup de communication peut vite se transformer en cadeau empoisonné : pour obtenir les droits de la C1 et de la C3, il faut sortir le chéquier (350 millions d’euros la saison).