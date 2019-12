Médias - Mediapro s'offre la quasi-totalité des matchs de L.Europa

Futur diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro vient de s'offrir des matchs supplémentaires pour garnir encore un peu plus sa grille des programmes. Selon les informations de L'Equipe, le groupe audiovisuel espagnol a acquis, ce mardi, le lot B des droits de la Ligue Europa et de la future Ligue Europa Conférence pour les éditions 2021 à 2024.

Mediapro récupère, ainsi, tous les matchs des deux compétitions (266 matchs par saison), exceptés la meilleure affiche au choix de l'une des deux coupes et les deux finales attribués à Canal +. De quoi justifier, un peu plus, le prix d'abonnement fixé à 25 euros par le DG espagnol ? Pour le moment, le co-diffuseur de la compétition en clair n'a pas encore été désigné.