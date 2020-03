Médias - On transpire à grosses gouttes chez Mediapro !

Jaume Roures, le patron de Mediapro, commence à s'inquiéter de la suspension de la Liga, dont il est diffuseur. "La chose la plus importante est de terminer la saison. Il n’est pas important de savoir quand la prochaine débutera. Si la saison ne se termine pas, 30% des revenus seront perdus. Le foot européen perdra 7 milliards d’euros et il ne peut pas se le permettre", a calculé Roures, dans une interview à la radio espagnole RAC 1. "On peut jouer tous les trois jours, je ne vois aucun problème à jouer après le 30 juin, après la fin de certains contrats. La situation nous oblige à tout faire pour sauver la saison. Personne ne souhaite perdre de l’argent."

Rappelons que Mediapro deviendra à partir de l'exercice 2020-2021 le principal diffuseur du championnat de France, également à l'arrêt depuis un peu plus de deux semaines, après avoir participé à la flambée des droits TV en Ligue 1 (1,153 milliard d'euros annuels à compter de la saison prochaine).