Médias - Paul Le Guen prend la défense de Stéphane Guy

Limogé de Canal + le soir du réveillon de Noël, Stéphane Guy peut compter sur le soutien de son ancien collègue, Paul Le Guen. En effet, dans une tribune publiée ce mercredi par Le Monde, l'entraîneur du Havre prend la défense du journaliste. "Monsieur Bolloré, vous devez laisser l'incontrôlable Stéphane Guy nous informer, nous agacer, nous enthousiasmer", a lancé Le Guen, s'adressant au patron de Canal +, avant de poursuivre.

"Vous ne devez pas écarter Stéphane Guy de Canal+. Vouloir faire de lui un exemple me paraît totalement inapproprié. Pour le dire autrement, si Stéphane n'a rien d'un innocent, il n'est certainement pas un coupable. Je le sais pour avoir souvent travaillé à ses côtés au cours de ces dernières années, votre commentateur vedette aime Canal, et plus que de raison !", a-t-il conclu.