Médias - Rejoignez le tout nouveau Discord MadeInFOOT !

Après avoir lancé notre Facebook, notre Twitter puis notre Instagram, MadeInFOOT veut aller encore plus loin dans l'interaction avec ses lecteurs et l'aspect communautaire en lançant son propre Discord ! Pour les plus novices d'entre vous, un Discord est un serveur où chacun peut débattre avec les autres utilisateurs. Des salons sont dédiés à chaque univers : championnats (Ligue 1, Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A...), les réseaux sociaux, les vidéos buzz sur le football, les derniers quiz sur le ballon rond, le débrief de matchs, etc... Bref, une multitude de possibilités selon les envies de chacun !

Pour rejoindre le Discord MadeInFOOT : clique ici !

L'ambition de ce Discord (le lien : https://discord.gg/gVBpbxn) est simple : parler foot entre passionnés et lecteurs de MadeInFOOT, réagir aux matchs, commenter les rumeurs mercato mais surtout échanger entre supporters de leur passion commune. D'ailleurs, des salons dédiés à de nombreux clubs de Ligue 1 sont déjà présents (PSG, OM, ASSE, OL, MHSC, Bordeaux, ASM, Nice, Rennes, Lille, Strasbourg, Nantes). En bref, un espace de discussions et de partages, tout en restant à l'affût des dernières infos du jour grâce au relais de nos news les plus intéressantes ! Pour les fans de jeux-vidéos, des salons spéciaux pour PES, FIFA et Football Manager sont aussi en place, que ce soit pour des conseils ou bien des matchs en ligne !