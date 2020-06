Médias - RMC : Dugarry remplacé par Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre

Christophe Dugarry et RMC, c'est bientôt fini. Le champion du Monde 1998 va quitter la radio au terme de la saison et le groupe Altice sait déjà comment le remplacer. En effet, selon les informations du Parisien, rapidement confirmées par les principaux intéressés, ce sont Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre, deux journalistes phrases de la radio, qui vont succéder à l'ex-Bordelais. Les deux hommes vont présenter une émission du lundi au jeudi, de 18h à 21h, nommée "Top of the foot".

Mohamed Bouhafsi a livré quelques détails au Parisien : "On ne le remplace pas (Christophe Dugarry, ndlr). Avec Jean-Louis Tourre, on ne pourra jamais rivaliser avec la carrière et la popularité exceptionnelle de Christophe Dugarry. On est journalistes, pas d'anciens joueurs, donc on a décidé de changer le concept de la tranche. L'émission sera plus importante que les personnalités qui la présentent. RMC, c'est la radio du foot. On veut devenir l'émission incontournable du foot, avec toutes les infos de la journée, des débats et les meilleurs invités, que les auditeurs pourront interroger. On veut créer l'actualité et pas seulement la suivre" a-t-il déclaré.