Médias - RMC va se séparer de plusieurs consultants foot

Face à la crise, Altice va devoir adopter un nouveau plan d'économie qui touchera particulièrement les chaînes BFM et RMC, appartenant au groupe. Ce "plan de reconquête post-Covid" prévoit des "départs volontaires" suivis, si nécessaire, de "licenciements contraints". Si la Premier League (jusqu'en 2022) et la Ligue des Champions (jusqu'en 2021) seront encore diffusées, de nombreux départs de consultants foot seraient envisagés, selon L'Equipe. D'ailleurs, Christophe Dugarry consultant depuis 2016 sur RMC, RMC Sport et BFM TV, qui avait récemment décidé de ne pas renouveler, quittera lui aussi le groupe.