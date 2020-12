Médias - Stéphane Guy mis à pied par Canal+ !

Souvent décrié, moqué, et pas forcément très apprécié sur les réseaux sociaux ou par les abonnés, Stéphane Guy a été mis à pied, ce jeudi, par Canal+ jusqu'au 18 décembre. Mais ce ne sont pas ses commentaires, parfois ses erreurs, ou ses déclarations sur la Ligue 1 qui ont eu raison de lui, mais plutôt sa prise de position pour défendre son ami Sébastien Thoen, selon les informations de L'Equipe.

Samedi dernier, avant le coup d'envoi de la deuxième mi-temps entre Montpellier et le PSG, le commentateur a rendu hommage à son ex-collègue, qui a été viré par la chaine cryptée quelques jours auparavant à la suite d'un sketch parodiant l'émission "L'heure des pros" de la chaîne info du groupe, CNews. "Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée. On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sports Club. Il n'y a pas de doute là-dessus" a lâché Stéphane Guy avant de citer Coluche, "l'un des fondateurs de notre belle chaîne" : "Il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter". Une prise de parole qui n'a pas plu à Canal+ donc...