Médias - Sur quelles chaînes regarder le PSG et le LOSC en LDC et L.Europa ?

Cette semaine, la Ligue des Champions et l'Europa League reprennent leurs droits pour le plus grand plaisir des fans de football. Au sommaire, les rencontres Barcelone-PSG (mardi) et LOSC-Ajax (jeudi) pour les clubs français. Les matches seront à suivre en direct sur RMC Sport. MadeInFOOT vous propose un programme TV pour connaître la chaîne et l'heure de diffusion des rencontres des clubs français, ainsi que des autres confrontations.

LE PROGRAMME TV DE LIGUE DES CHAMPIONS ET D'EUROPA LEAGUE

Mardi 16 Février

FC Barcelone - Paris Saint-Germain à 21h sur RMC Sport 1

RB Leipzig - Liverpool à 21h sur RMC Sport 2

Mercredi 17 Février

Séville FC - Borussia Dortmund à 21h sur RMC Sport 2 FC Porto - Juventus Turin à 21h sur RMC Sport 1 Jeudi 18 Février