Médias - Sur quelles chaînes TV regarder les clubs français en LDC et L.Europa ?

La Ligue des champions édition 2020-2021 débute ce mardi avec les matches du PSG de Rennes, suivi de l'OM mercredi. L'Europa League reprend également du service, avec les matchs de Nice et de Lille ce jeudi. Les cinq matches seront à suivre en direct sur RMC Sport et Téléfoot. MadeInFOOT vous propose un programme TV pour connaître la chaîne et l'heure de diffusion des rencontres des clubs français.

LE PROGRAMME TV DE LA 1ÈRE JOURNÉE DES CLUBS FRANÇAIS

Mardi 20 octobre

Paris Saint-Germain - Manchester United à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot

Stade Rennais - Krasnodar à 21h sur RMC Sport 2 et Téléfoot Stadium 1

Mercredi 21 octobre

Olympiakos - Marseille à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot

Jeudi 22 octobre

Bayer Leverkusen - Nice à 18h55 sur RMC Sport 1 et Téléfoot