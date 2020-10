Médias - Sur quelles chaînes TV regarder les clubs français en LDC et L.Europa ?

Cette semaine, nos clubs français vont disputer la 2e journée de phase de poules de Ligue des Champions et de Ligue Europa. L'occasion pour ces derniers de se rattraper, après une 1e journée compliquée où seul Lille a remporté son duel (4-1 face au Sparta Prague). Pour cette semaine, les matchs seront à suivre en direct sur RMC Sport et Téléfoot. MadeInFOOT vous propose un programme TV pour connaître la chaîne et l'heure de diffusion des rencontres des clubs français.

LE PROGRAMME TV DE LA 2E JOURNÉE DES CLUBS FRANÇAIS

Mardi 27 Octobre

Marseille - Manchester City à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot

Mercredi 28 Octobre

Istanbul Başakşehir - Paris Saint-Germain à 18h55 sur RMC Sport 1 et Téléfoot Séville - Rennes à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot Jeudi 29 Octobre Lille - Celtic Glasgow à 18h55 sur RMC Sport 1 et Téléfoot Stadium Nice - Hapoel Beer-Sheva à 21h sur RMC Story et Téléfoot Stadium