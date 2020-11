Médias - Sur quelles chaînes TV regarder les clubs français en LDC et L.Europa ?

La Ligue des Champions et l'Europa League reprennent cette semaine après la trêve internationale de novembre, avec les matchs du PSG et de Rennes ce soir, celui de l'OM demain soir, enfin ceux de Nice et de Lille ce jeudi. Les matches seront à suivre en direct sur RMC Sport et Téléfoot. MadeInFOOT vous propose un programme TV pour connaître la chaîne et l'heure de diffusion des rencontres des clubs français.

LE PROGRAMME TV DE LA 4E JOURNÉE DES CLUBS FRANÇAIS

Mardi 24 Novembre

Rennes - Chelsea à 18h55 sur RMC Sport 1 et Téléfoot

Paris Saint-Germain - RB Leipzig à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot

Mercredi 25 Novembre

Marseille - Porto à 21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot

Jeudi 26 novembre

LOSC - AC Milan à 18h55 sur RMC Sport 1 et Téléfoot