Médias - Téléfoot présente ses nouvelles émissions !

Téléfoot a présenté sa grille des programmes pour animer la saison footballistique en France.

À moins d'une semaine du lancement de la chaîne Téléfoot, programmée vendredi avec le début de la saison 2020/2021 de Ligue 1, le groupe espagnol Mediapro a présenté ses programmes, ses animateurs, et ses consultants. On en sait donc beaucoup plus sur les émissions du PAF qui vont animer la saison de Ligue 1 et de Ligue 2.

D'abord, sur le temps du midi, du lundi au vendredi, un programme nommé "Au coeur des clubs" verra le jour. Présentée par Marina Lorenzo, l'émission permettra de "vivre l’actualité brûlante au cœur des clubs de l’élite". En access, entre 19h et 21h15, Thibaut Le Rol, transfuge de beIN Sports, animera "Culture Foot", du lundi au vendredi. Enfin, chaque soir, de 22h45 à minuit, du lundi au samedi, nous retrouverons Night Club avec Pierre Nigay aux commandes. Des débats, des séquences inédites et décalées, des directs sont au programme...

Le week-end maintenant, pour mettre en lumière la Ligue 1, Smaïl Bouabdellah animera "Samedi Foot", tandis que Saber Desfarges (ex-RMC) s'occuepra de "Dimanche Foot". Enfin, Anne-Laure Bonnet orchestrera "Le vrai mag", le dimanche, de 19h à minuit.