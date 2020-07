Médias - Téléfoot sur le point de s'associer à Netflix !

Téléfoot enchaîne les rapprochements ces derniers jours ! Alors que le groupe espagnol souhaite s'allier à Facebook, il serait tout proche d'obtenir un accord avec Netflix pour élargir sa clientèle.

À quelques semaines maintenant du lancement de sa nouvelle chaîne Téléfoot, prévu le 17 août prochain, Mediapro travaille énormément en interne pour pouvoir rendre accessible son bébé au plus de monde possible. Entre les négociations avec les fournisseurs d'accès comme Orange, Bouygues, SFR voire Free, mais aussi avec Facebook, le groupe espagnol multiplie les idées. Et selon L'Equipe, Mediapro serait tout proche de trouver un terrain d'entente avec... Netflix !

En effet, Téléfoot pourrait rapidement annoncer une "offre agressive" avec le géant américain du streaming pour combiner foot (L1, L2, LDC), séries et cinéma à moins de 30 euros par mois pendant un an ! Sachant que l'abonnement à la nouvelle chaîne télé coûte, seul, 25,90 euros par mois pendant un an, l'abonnement Netflix reviendrait à environ 4 euros par mois pour l'offre standard. Une offre véritablement agressive sur le marché !

Cet accord permettrait ainsi à Mediapro, qui proposerait uniquement cet abonnement via les plateformes OTT (site internet et application), de taper dans l'oeil des 6,7 millions d'abonnés Netflix en France ! Pour rappel, Téléfoot vise, à moyen terme, 3,5 millions d'abonnés en France. Et le fait de s'offrir une énorme pub avec le service de streaming pourrait être vraiment bénéfique.