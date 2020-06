Médias - TF1 s'associe à Mediapro pour diffuser la Ligue 1 !

Mediapro et TF1 vont créer une chaîne, Téléfoot, destinée à diffuser en direct et en exclusivité plus de 80% des matchs du championnat de France, à partir de la saison 2020-2021.

Le groupe TF1 et Mediapro annoncent ce mardi avoir créé un partenariat, destiné à la diffusion du championnat de France, dont le groupe espagnol a acquis les droits sur la période 2020-2024. Cette association va aboutir dès le mois d'août sur la création d'une nouvelle chaîne, Téléfoot, du nom du célèbre magazine dominical.

Cette chaîne "proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir", mais aussi plusieurs magazines en semaine et le week-end, ainsi que huit rencontres par journée de Ligue 2, peut-on lire dans le communiqué de TF1. Le duo formé par Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton, qui officie sur les matchs de l'équipe de France depuis 2016 sur TF1, sera aux commentaires des principales affiches diffusées sur Téléfoot.

Aucune précision n'est encore apportée sur le prix de l'abonnement à cette future chaîne, mais Jaume Roures, le patron de Mediapro, avait récemment affirmé qu'un tarif de 25 euros par mois serait selon lui "très correct". Pour rappel, l'arrivée de Mediapro dans le paysage audiovisuel français avait contribué a une nette hausse des droits TV à partir de la saison prochaine (1,153 milliard d'euros par an, dont 780 M€ payés par Mediapro).

LE COMMUNIQUÉ DE TF1 ET MEDIAPRO

"A partir du mois d’août 2020, pour la reprise tant attendue du championnat, le football français aura sa nouvelle Maison : la chaîne TELEFOOT.

Le Groupe MEDIAPRO, nouvel acteur clé du football français, et le groupe TF1 annoncent la signature d’un accord inédit. Ce partenariat de quatre ans, renouvelable, repose sur trois piliers fondamentaux :

Une licence de marque

Un partenariat éditorial et de production

Un partenariat de talents

MEDIAPRO concrétise ainsi son projet innovant de chaîne entièrement consacrée au football.

La chaîne TELEFOOT proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de laLigue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.

Cet accord témoigne de toute l’ambition de MEDIAPRO pour le championnat de France, et consacre le savoir-faire du Groupe TF1 dans la couverture des plus grandes compétitions sportives comme dans son attachement historique au football français."