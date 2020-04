Médias - Une série française en préparation sur les dessous du mercato

Comme annoncé par nos confrères de Foot Mercato, Yvan Le Mée, un célèbre agent de joueurs français, a pour objectif de sortir une série tv sur les dessous du football. En effet, le représentant, qui dispose d'une énorme expérience (plus de 500 transferts réalisés), s'est entouré de Jean-Michel Roussier (ancien président de l’OM), Messaoud Benterki (journaliste) ou encore Romain Alessandrini (qui joue au Qingdao Huanghai FC) pour imaginer une série sur le football. "Le point de départ du concept c’est l’histoire du transfert de Julien Faubert au Real Madrid. Cette histoire m’a souvent été demandée. Son transfert était surprenant, comment un joueur qui a priori n’était pas fait pour évoluer dans cette catégorie de club, a pu en arriver là ? Cette question peut se poser pour lui ou pour plein d’autres joueurs. C’est l’ADN de la série" explique Yvan Le Mée à nos confrères.

Dans cette série, les spectateurs suivront l'histoire de Ruben Maltelli (28 ans), l'un des meilleurs joueurs du monde, qui vient de se séparer de son agent historique. L'attaquant de la Juventus souhaite quitter le club italien afin de remporter, ailleurs, le Ballon d'Or. "On a discuté avec plusieurs boîtes de productions parisiennes et on en a deux avec qui nous sommes en phase de négociations. On a déjà discuté avec les opérateurs comme Amazon, Netflix, Apple… Tout est à l’arrêt depuis l’épidémie du coronavirus. On voulait boucler ça avant le mercato d’été mais tout est chamboulé" a-t-il conclu. "Mercato", le nom de la série, sera donc bientôt à suivre sur nos écrans.